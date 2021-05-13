Births reported from Yuma Regional Medical Center:
April 12 – Maria Lopez and Richard Figueroa, girl, Marley; Miranda Bouska and John Labs, boy, John; Maricela Avila and Alex Garcia, boy, Abdul.
April 14 – Julia and Ryan Cross, girl, Cori.
April 15 – Anna Leos and David Cabrera, boy, Ezekiel; Karina Bravo and Fernando Demara, boy, Dylan.
April 16 – Patricia Porter and Mark Leal Jr., boy, Ezekiel.
April 18 – Angela Soto Medina and Alejandro Chavez, boy, Pedro.
April 19 – Kelsea Beig and Jamie Keim, boy, Tanner; Alyssa Shepard and Luis Duenas, boy, Luis; Angelica and Sergio Morales Jr., girl, Victoria.
April 21 – Faviola Sandoval and Arturo Lopez Jr., boy, Hendrix.
April 22 – Arlene Gandara and Blaize Leddy, boy, Matteo.
April 23 – Jovan and Juan Ruelas, girl, Gabriela.
April 24 – Mayra Ulloa Carmona and Josue Ulloa Virrey, boy, David.
April 26 – Anna Lucero and Christopher Baxter, boy, Christian; Sandra Flores and Darvin White, girl, Olivia; Joanna Chavez and Ryan Reames, girl, Joanna.
April 27 – Imelda Lopez and Luis Herrera, boy, Jacob.
April 28 – Kelly Montalvo and Vincent Watlington, girl, Ariana; Natzumy Sarabia and Jose Cholula, boy, Adairth.
April 29 – Dulcy Alvizo and Kevin De Paz Acosta, girl, Marina; Amber Morales and Julio Llamas, girl, Ambar.
April 30 – Larissa Mora and Oscar Valencia, girl, Ivanna; Francisca Cabrera and Joseph Sust, girl, Ony-Auncey; Marylou Martinez and Anthony Lerma, boy, Raider.
May 1 – Flor Olea and Anthony Ramirez, boy, Ace.
May 2 – Jennifer Navarro and Oscar Mercado, girl, Jacqueline.
May 4 – Guadalupe and Rigoberto Espinoza, boy, Santana; Angela and Haley Rube, boy, Lincoln.
May 5 – Melina Torres and Gabriel Soria, girl, Elina.
May 7 – Lizarely and Ronald Bender III, boy, Miliano; Melissa Pias and Jordan Piotrowski, boy, Ozias; Shannon Lee and William Kerekes, girl, Sawyer.
May 8 – Maxi Espinoza Delgadillo and Luis Cortez Rea, girl, Victoria.