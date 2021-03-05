Births reported from Yuma Regional Medical Center:
Jan. 19 – Nora Pina Magana, boy, Santiago.
Jan. 20 – Laura Vargas and Jose Galvez, boy, Jose.
Jan. 21 – Teresita and Michael Odell, boy, Oliver; Marvalee and Jeremy-Lee Willsey, twin girls, Trinity and Vanessa; Sydenay Leopard and Brandon Erway, boy, Bashton.
Jan. 23 – Krystal-Mae Barley and Manuel Pipkins, girl, Zhavaya; Galilea Lopez-Flores and Rene Trujillo, boy, Isaiah; Leonore and Shawn Embree, girl, Eliyanah.
Jan. 24 – Jessica Duran and Christian Garcia De La Cruz, girl, Elena; Ashley Muntinga, girl, Kimberly.
Jan. 25 – Sarahi Silva and Enrique Barrajan, boy, Damian.
Jan. 27 – Selina Creasman and Steven Miller, boy, Theodore.
Jan. 28 – Sandra Almanza Lanuza and Ernesto Hernandez, boy, Jose; Dyosarys Robles and Adrian Lugo, girl, Alicia; Danielle McConnaughay and Rudy Baker, girl, Eleanor.
Jan. 29 – Lisa Lucero and Francisco Robles, girl, Luvina; Lizeth Gaona and Uziel Pina, boy, Liam; Laura Esquer and John Thomason, boy, John.
Jan. 30 – Zaira Cruz and Brian Heras, girl, Elara.
Jan. 31 – Bonnie and Bryce Geraurd, girl, Mollie.
Feb. 1 – Cassandra Aguilar-Derma and Gabriel Alarcon, girl, Josie; Maria Barraza and Mario Tornero, boy, Mario.
Feb. 2 – Diana Pacheco and Fernando Alcantar, girl, Keyra.
Feb. 3 – Trinidad and Luke Beall, boy, Colton; Katy Reyes and Wilfrido Alvarez, boy, Eden; Lucia Saez and Frederick Frazier-Pelzer, girl, Kataleya.
Feb. 5 – Thania Avilez and Carlos Cortez, girl, Naomi.
Feb. 6 – Veronica Gonzalez, girl, Sofia.
Feb. 7 – Evelin Orozco and Omar Garcia, girl, Eimmy; Amanda Gilbert and Zachery Burney, boy, Alexander; Pailina Vazquez and Isaac Guzman, boy, Miguel.
Feb. 8 – Lisette Toralba and Francisco Salgado, girl, Ena; Chelsea and Scott Gray, girl, Melody; Iizeth Medina and Raymundo Romero, boy, Jose.
Feb. 10 – Alejandra Jaramillo and Eduardo Jimenez, girl, Jacqueline; Samantha Andrade-Rios and Issiah Ponce, boy, Dean.
Feb. 11 – Valeria and Arturo Samaniego, boy, Diego; Chandra Paz and Jonathan Echols, girl, Kailani; Briana and Jordan Smith, boy, James.
Feb. 12 – Mary and Deric Larkin, girl, Eleanor; Itzel Olmedo and David Noriega, girl, Itzel; Leslie Vazquez, boy, Gael; Desiree Vigil and Isaias Arguello Jr., boy, Aden.
Feb. 13 – Madai Banuelos and Manuel Salazar, boy, Leunam.
Feb. 14 – Grace and Jason Werley, boy, Kash.
Feb. 17 – Claudia Villaescusa and Erick Sandoval, girl, Luciana.
Feb. 18 – Mayra Nava and William Brown, boy, Lucas; Lesly Salguero and San Antonio Saavedra, boy, Mateo; Jasli and Sjustin Ham, boy, Jaxon; Liliana Martinez and Robert Morrison, boy, Ivan; Jessica Ramirez-Ceballos and Adolfo Ceballos, girl, Camila.
Feb. 19 – Roxana Salazar and Domingo Perez III, boy, Leonardo.
Feb. 21 – Mayazary Flores and Josue Romero, boy, Samuel.
Feb. 22 – Cierra Denis and Justin Neubert, girl, Presley.
Feb. 23 – Lucinda Duwyenie and Bryan Talaswaima, girl, Lucinda; Damaris Lara and Edgar Molina, girl, Valentina.
Feb. 24 – Maria Martinez and Jonathan Flores, girl, Catalina.
Feb. 25 – Sirena and Jeremy Lopez, boy, Ezekiel; Heba El-Nemri and Oday Alrabadi, boy, Taimour; Melvis Angulo and Ramon Haro, girl, Giana.
Feb. 27 – Shelby and Angel House, girl, Sunny; Merissa Martinez and Byron Vasquez, boy, Dean.
Feb. 28 – Melissa Valenzuela and Watson McCoy, girl, Amelia.
March 1- Alexandra Gordon and Charles Vanscoyk, boy, Oliver; Liliana Carballo and Mario Munoz, boy, Josiah; Shelby Lachappa and Joseph Jose, girl, Sammie; Blanca Robles and Julio Garcia, girl, Emma; Anai Sanchez Hernandez, girl, Aneli.
March 2 – Iris Romero and Cristobal Olivas, boy, Julian; Macey Wildermuth and Sirus Keith, girl, Delta; Abelina Hernandez and Manuel Rodriguez, girl, Thania.