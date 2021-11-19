Births reported from Yuma Regional Medical Center:
Oct. 22 – Briana Solis and Marco Figueroa Medina, boy, Liam
Oct. 23 – Abigail and Jaime Sumaya, boy, Jaime; Berenice Bustos and Matthew Heffran, boy, Kaiden
Oct. 25 – Dulce Cortez and Abel Felix Saavedra, boy, Abel; Nicole Stewart and Donald Deforest, boy, Dutton; Elizabeth Rivera, boy, Junior.
Oct. 26 – Stephanie Luna and Cristian Villegas, girl, Camila; Melina Arias and Omar Govea, boy, Andre.
Oct. 27 – Vanessa and Santino Gonzales, boy, Isaac.
Oct. 29 – Cristal Gonzalez Ramos, girl, Nala.
Oct. 31- Sara and Jose Guerra, girl, Sara; Maria Rivera Galvez and Adan Medina Zepeda, girl, Arleth; Lizbeth Palomino Martinez, girl, Gianna.
Nov. 1 – Alondra Lopez and Israel Aguirre Contreras, boy, Demetrius; Alexa Carlos and Juan Carlos-Munoz, boy, Samuel; Marysol Garibay and Jose Ochoa Jr., girl, Amari.
Nov. 2 – Valeria and Samuel Bedoy, boy, Samuel; Renee Peralta Gamboa and Angel Peralta, girl, Liliana.
Nov. 3 – Aireal Schulthies and Jose Guzman, boy, Justus.
Nov. 5 – Danelle Marlatt and Jared Osborn, girl, Nova.
Nov. 6 – Jacqueline Martinez and David Hernandez, boy, Aiden.
Nov. 9 – Wendy Barajas Blanco and Arturo Limon Villegas, girl, Valeria; Dania Balderas and Sebastian Garcia Ruiz, girl, Mara.
Nov. 11 – Camila Molina Garcia, girl, Naomi.
Nov. 12 – Miriam Estrada and Jose Zamora Jr., boy, Jose; Gladis Rascon Martinez and Hernand Rascon, girl, Antonella; Stacey Drew and John Brooks IV, boy, Granger.
Nov. 13 – Gissely Gamez and Riley Dieckhoff, girl, Millie.
Nov. 14 – Morgan and Joshua Hodges, girl, Charlotte.