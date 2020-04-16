Births reported from Yuma Regional Medical Center:
April 4 — Denise and Juan Robles, boy, Jace; Brianna and Justin Little, boy, Landon.
April 5 — Isabel Rodriguez Ayon and Itzael Soto Huitron, girl, Emma; Cecilia Gutierrez and William Peabody, girl, Mila; Amy Clemons and Juwan Howard, boy, Irie.
April 6 — Allison and Carey Hadley, boy, Carson.
April 7 — Yurinia Yeomans and Carlos Ponce, girl, Mylah; Monica Ramos and Alexis Alejandre, girl, Grecia; Arianna Espinoza and Jose Rios, boy, Santana.
April 8 — Erika Esparza Acosta and Luis Rodriguez, boy, Luis Jr.
April 9 — Selena Guerrero and Randy Velasco Cota, girl, Nia; Sierra Salvo and Bryan Treff, girl, Paisley; Anat Ekayam and Adam Polosetski, boy, Jonathan.