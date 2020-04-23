Births reported from Yuma Regional Medical Center:
April 10 — Yajayra Franco and Kyle Hollis, boy, Mattix; Jannet Lomeli and Jesus Duran Meza, girl, Araceli.
April 13 — Marley and Nathan Gifford, girl, Meredith; Roxana Agoglia, girl, Gianna.
April 14 — Korina and Pete Figueroa, girl, Kora; Joanna Sandez and Exell Gomez, girl, Genesis.
April 15 — Melissa Montes DeOca and Leonardo Morales, girl, Alivia; Kenya Soto Delgado and Jesus Hernandez Rodriguez, boy, Edher.
April 16 — Alexis Susarrey and Martine Estevan Gonzalez, girl, Arianna; Maria Ocegueda Ortega and Jose Gutierrez Caballero, girl, Romina.