Births reported from Yuma Regional Medical Center:
Aug. 28 – Anna Estrada Mesa, boy, Liam.
Aug. 29 – Jacqueline Chavez and Luis Mendoza Contreras, girl, Daleyza; Ashley Walker, girl, Elaina; Franchisca Luna and William Laurenzana, boy, Kaiden.
Aug. 30 – Eliza Molina and Luis Morales Coronado, boy, Luis; Anabel Iniguez and Carlos Quiroz Barcelo, girl, Emma.
Aug. 31 – Janet Reynoso and Ricardo Reynoso Marmolejo, girl, Renata.
Sept. 1 – Bernice and Juan Caudillo, girl, Aryana.
Sept. 2 – Miriam and Jared Pine, girl, Caterina; Jalethza Rios and Cristian Ofalla, girl, Azula; Heather Parcel and Erik Garcia, girl, Emelia; Lennie Lopez Pacheco, boy, Jayden; Michelle and Nickolas Davis, boy, Wyatt; Brianda Soto and Francisco Hernandez Gallegos, boy, Axel.
Sept. 3 – Elsa Martinez and Juan Godinez Lau, boy, Carlos; Nayelly Cazares and David Encinas, girl, Iola.