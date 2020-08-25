Births reported from Yuma Regional Medical Center:
Aug. 7 – Taylor Whaley and Richard McDonnell, girl, Ellie; Cynthya Rivas Mendez and Antonio Delgadillo, girl, Analeah; Shawna and Brandon Buckley, boy, Cayden.
Aug. 8 – Gladys and Jose Perez, boy, Christian; Jeanette Nunez and Henry Tello-Soto, boy, Issac.
Aug. 10 – Lizeth Paredones and Jesus Carrasco Mauricio, boy, Logan; Jessica Madrigal and Cipriano Leon, boy, Andar; Alexandra Sandoval and Armando Aguilera, girl, Amanda; Karla Vargas and Rex Glenn, girl, Aly.
Aug. 11 – Cassandra Martinez Gandarilla and Jose Zaragoza Martinez, girl, Betzy; Iris Estrada Dominguez and Jorse Delgado Santos, boy, Jorge; Brenda Sandoval, boy, Jesus.
Aug. 12 – Jamye Diaz and Jesus Lopez, boy, Sayden; Samantha and Dustin Bridgeman, boy, Gavin.
Aug. 13 – Jenna Lantz and Kevin Grimes, girl, Miranda.
Aug. 14 – Bianca Samaniego and Victor Galvez Avila, girl, Chloe; Terrie Faz and Noe Suniga, girl, Robyn; Tiffany Aguilar and Elias Hernandez Ocegueda, girl, Susan.
Aug. 15 – Aliyah and Foster Ashley, boy, Brody; Ana Sotelo Cisneros and Jose Valenzuela Moreno, boy, Valentin.
Aug. 16 – Azalia Gonzalez Millan and Jose Padilla Urias, boy, Jose; Maria Chagoya and Frank Castro, girl, Elizabell.
Aug. 17 – Raquel Perez and Armando Perez Valenzuela, girl, Lexany.
Aug. 18 – Cindi Hernandez, girl, Dailany; Paola Ponce and Alejandro Garcia, girl, Marie.
Aug. 19 – Tania Garcia and Esteban Aguirre, girl, Ayleen; Aracely and Henry Abril Jr., boy, Frankie; Christin and Jonathan Armstrong, boy, Caleb.
Aug. 20 – Brenda Mendez Zaragosa and Booz Lomeli, girl, Brida; Aliana Martina, boy, Demitri; Erin and Louie Aguilera, girl, Alana; Leslie Sanchez and Jorge Vasquez, boy, Jorge Jr.